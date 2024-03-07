Российская ДРГ пыталась пробраться в Сумскую область: пограничники начали бой

Украинские пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть на территории Сумской области.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и отметили, что уточняют потери противника.

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"Прошлой ночью пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны России", – говорится в сообщении.

Отмечают, что украинские пограничники сразу открыли огонь по российской ДРГ из стрелкового оружия и гранатометов.

"Противник отступил, его потери уточняются", – добавили в ГПСУ.

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