На фронте погиб работник ТРК "Люкс" Андрей Левицкий

Лучшие сыновья и дочери Украины защищают ее на фронте от врагов. К сожалению, стало известно о гибели одного из защитников.

Андрей Левицкий находился на фронте с весны 2022 года. Печальная новость о его гибели поступила в Сочельник, пишет 24 Канал.

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Он был сапером

В Сочельник, 24 декабря 2024 года, стало известно, что погиб наш защитник Андрей Левицкий.

Он находился в рядах Вооруженных Сил Украины с весны 2022, то есть почти с начала полномасштабного вторжения.

Он был сапером на Херсонском направлении. На ТРК "Люкс" занимал должность менеджера по рекламе.

Вспомним о нем в молитвах сегодня. Дальнейшую информацию о прощании сообщим позже,

– написали в компании.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Каждый день Украину защищают тысячи военных, которые борются за нашу государственность и возможность жить спокойную жизнь.

Кроме этого, ситуация на фронте остается непростой. В частности, На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленевка, Новопустинка, Воздвиженка, Луч, Лисовка и Успеновка.

Андрей Левицкий работал сапером на Херсонском направлении, однако на днях ситуация там обострилась. В частности, СМИ начали писать о планах россиян начать повторное наступление на Херсон, который украинская армия деоккупировала еще в ноябре 2022 года. В то же время эти заявления опровергали украинские чиновники.

В частности, руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что Силы обороны готовы ко всему. Также он сказал, что какие бы планы не имел враг, о них уже известно. Руководителю ЦПД отметил, что российскому президенту Владимиру Путину не удастся повысить ставки.

Кроме информационной кампании, россияне также увеличили интенсивность обстрелов. В частности, известно, что в один из дней они только по областному центру выпустили 1000 снарядов всего за 40 минут. Россияне не оставляют попыток захватить новые украинские города и продолжают использовать для этого ужасные методы.