На станции метро "Демиевская" снова вода между рельсами: есть ли угроза подтопления
В Киеве на станции метро "Демиевская" снова появилась вода между рельсами. В то же время подтопление не фиксируют.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на работников метрополитена. Отмечают, что на некоторых других станциях метро также стоят лотки с водой.
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Метро работает
Станция метрополитена продолжает полноценно работать, обеспечивая как перевозку пассажиров, так и убежище во время воздушной тревоги. В метрополитене утонили, что на некоторых станциях в лотках может быть вода из-за функционирования дренажных систем, предназначенных для сбора грунтовых вод.
На некоторых станциях в лотках может появляться вода. Это связано с работой дренажных систем, которые собирают грунтовые воды. Отвод воды осуществляется автоматически,
– говорится в сообщении.
Подтопление в метро
Заметим, что ранее из-за разгерметизации тоннеля между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" часть синей ветки метро была закрыта на 9 месяцев и снова открылась этим летом.
Заметьте! Сейчас на некоторых других станциях метро также наблюдается наличие воды в лотках, что является нормальной ситуацией. Все дренажные системы, куда попадают грунтовые воды, работают в автоматическом режиме, а специалисты осуществляют постоянный надзор за их работой.
При этом работники метрополитена призвали не манипулировать информацией о подтоплении. Режим работы станции "Демиевская" остается с 5:49 до 22:34.