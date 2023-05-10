Стус, Телига, Украинка: украинцы выбирают, чьи бюсты будут на станции метро "Университет"
Источник:КГГА
В приложении "Киев Цифровой" можно выбрать, чьи бюсты установят на станции метро "Университет". Речь идет об украинских деятелях, которые заменят Менделеева, Пушкина и Ломоносова.
Украинцы могут проголосовать за известных украинцев. Опрос продлится до 24 мая.
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Что известно о смене бюстов на станции метро "Университет"
В приложении "Киев Цифровой" стартовал опрос по поводу украинских деятелей, бюст которых установят на станции метро "Университет",
– заявили в КГГА.
Там объяснили, что вместо бюстов российских деятелей культуры на станции метро будут другие бюсты, которые изберут украинцы своим голосованием. После этого решение разработает экспертная рабочая группа.
Опрос в приложении "Киев Цифровой" / Фото КГГА
Приложение "Киев Цифровой" можно скачать в Google Play или App Store, в зависимости от марки смартфона.
На станции метро "Университет" проводят декоммунизацию
- На станции метро "Университет" установили бюсты украинских и российских писателей и ученых еще в 1960 году.
- Только в 2022 году бюсты Пушкина, Горького, Ломоносова, Менделеева закрыли деревянными боксами. Теперь их хотят заменить бюстами известных украинцев.
- В частности, украинцы могут выбрать умершего в российском лагере Василия Стуса, Елену Телигу, которую расстреляли нацисты в Бабьем Яру, Лесю Украинку, которая была участницей украинского национального возрождения. Также в списках есть князья, педагоги, писатели, поэтессы, ученые, врачи, актеры и исследовательницы.
- Следует отметить, что на станции метро есть и бюсты известных украинцев: Ивана Франко, Тараса Шевченко, Александра Богомольца, Григория Сковороды.