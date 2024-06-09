В Сумской области неожиданно исчез свет: в чем причина
9 июня 2024, 23:13Читати новину українською
В Сумах и области частично отсутствует электроснабжение. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.
Также частично нет света в Белополье в Сумском районе. Об этом сообщил мэр Юрий Зарко, передает 24 Канал.
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В Сумской области внезапно исчезло энергоснабжение
Вечером, 9 июня, местные СМИ и телеграм-каналы сообщили об аварийном обесточении части Сум. Также свет исчез в Лебедине и Белополье.
Через несколько минут в Сумском горсовете подтвердили обесточивание части города из-за аварийной ситуации на оборудовании.
Энергетики и соответствующие службы работают, чтобы возобновить подачу электроэнергии,
– отметили в горсовете.
Отмечается, что отсутствует и вода по некоторым адресам, где отключились электроснабжение на водозаборах.Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.