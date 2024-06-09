В Сумской области неожиданно исчез свет: в чем причина

В Сумах и области частично отсутствует электроснабжение. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

Также частично нет света в Белополье в Сумском районе. Об этом сообщил мэр Юрий Зарко, передает 24 Канал.

Смотрите также Графики возвращаются 10 июня: когда завтра не будет света

В Сумской области внезапно исчезло энергоснабжение

Вечером, 9 июня, местные СМИ и телеграм-каналы сообщили об аварийном обесточении части Сум. Также свет исчез в Лебедине и Белополье.

Через несколько минут в Сумском горсовете подтвердили обесточивание части города из-за аварийной ситуации на оборудовании.

Энергетики и соответствующие службы работают, чтобы возобновить подачу электроэнергии,

– отметили в горсовете.

Отмечается, что отсутствует и вода по некоторым адресам, где отключились электроснабжение на водозаборах.