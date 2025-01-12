На Сумщине оккупанты попали беспилотником в рейсовый автобус, есть раненые

Россияне 12 января атаковали автобус в Сумской области. К сожалению, уже известно о раненых.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

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Что известно об ударе по автобусу на Сумщине

Трагедия произошла в воскресенье, 12 января, в 15:15. Рейсовый автобус двигался по территории Миропольской общины Сумского района, когда его атаковал вражеский дрон.

Получили ранения две пассажирки – это 42-летняя и 30-летняя женщины.

Прокуроры отметили: Россия применила запрещенные международным правом методы ведения войны. Во взаимодействии с другими правоохранителями они документируют последствия обстрелов.

Продолжается досудебное расследование по факту совершения оккупантами военных преступлений.