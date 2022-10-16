В Сумской области проблемы с электричеством из-за обстрелов: просят ограничить использование света
Источник:Дмитрий Живицкий
Россияне атаковали Сумскую область. Из-за этого в регионе начались аварийные отключения электроэнергии.
Об этом 16 октября сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он отметил, что в настоящее время не хватает мощностей для Шосткинского района.
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"Энергетики пытаются стабилизировать сеть, но для ускорения процесса нужна наша помощь. Следует ограничить потребление электроэнергии сегодня до конца суток и завтра с 8 до 11 утра", – сообщил Живицкий.
Последствия российских обстрелов
Россия в октябре массово атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей ввели веерные отключения электроэнергии. Это нужно, чтобы уменьшить нагрузку на сети и дать возможность энергетикам все отремонтировать.
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Отключение электроэнергии: последние новости
- Российские убийцы обстреляли Киев 15 октября. После этого возникли проблемы с электроэнергией и плановое отключение света. Энергетическая компания YASNO создала специальный чат-бот, чтобы информировать киевлян об отсутствии света.
- Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко призвал жителей Киевской, Черкасской и Черниговской областей экономить свет.
- Президент Владимир Зеленский 14 октября рассказал, что удалось восстановить 15 энергообъектов, в которые попали оккупанты. Однако энергосистема не стабилизировалась.