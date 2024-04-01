Был стрелковый бой и огонь на поражение: в Сумской области остановили российскую ДРГ
Источник:ГПСУ
Украинские пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу на Сумщине.
Отмечают, что 31 марта пограничники во время выполнения боевого задания на одном из направлений государственной границы в Сумской области обнаружили несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории России.
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По диверсантам сразу открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой.
Когда ДРГ была разоблачена, те сразу открыли огонь на поражение. Завязался стрелковый бой, на помощь оперативно пришли резервы ГПСУ, НГУ и ВСУ, в частности, были задействованы артиллерийские расчеты,
– говорится в сообщении.
Благодаря эффективным действиям украинских воинов, враг отступил.
Ситуация на Сумщине
- Оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах и проводят диверсионно-разведывательную деятельность.
- Вчера на Сумщине на границе тоже состоялся бой с российскими диверсантами.
- Попытки вражеских ДРГ прорвать границу участились.