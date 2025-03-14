В Сумской области пограничники с Силами обороны остановили прорыв вражеской ДРГ

Группа из десяти россиян пыталась пересечь границу Украины и пройти вглубь территории. По ней открыли огонь и помешали выполнить задание.

Силы врага отступили, закрепиться им не удалось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Вражеских диверсантов остановили на Сумщине

Группа из десяти российских диверсантов пыталась пройти через границу Украины на Сумщине. Их минометным огнем встретили Госпогранслужба и Силы обороны. Враг был вынужден отступить.

В ходе контрдиверсионных мероприятий противника заставили отступить. Скоординированные действия наших воинов сорвали вражеские планы и не дали оккупантам закрепиться,

– отметили в ГПСУ.

Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что российские войска малыми штурмовыми группами пытаются заходить на территорию Сумской области возле населенных пунктов Новенькая и Журавка.

За прошедшие дни примерно 15 военнослужащих России ликвидировали, более 10 россиян получили ранения и были вынуждены отойти от территории Украины. Россияне не используют бронированную технику или транспортные средства для продвижения, потому что этого не позволяет местность.