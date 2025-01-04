На Сумщине прогремели взрывы

Российские захватчики не прекращают террор украинских городов и сел. Так, вечером 4 января на Сумщине были слышны взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Сумы.

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Взрывы в Сумской области

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Вечером 4 января на Сумщине было громко. Отметим, что в Воздушных силах в 21:20 предупредили об опасности жителей Сумской области. Так, там проинформировали о движении КАБов в направлении региона.

"КАБы в направлении н.п. Свесса/Ямполь (Сумщина)", – говорилось в сообщении.

Уже около 21:25 в Ямполе были слышны взрывы, о чем сообщили корреспонденты Суспильного.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Заметим, что российские войска вечером 4 января запустили по Украине "Шахеды". Отметим, что в 21:38 в Воздушных силах сообщали о движении вражеского БПЛА в направлении Сум с севера.