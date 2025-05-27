В Сумской области раздались взрывы: на Конотоп летела ракета
- В Сумской области вечером 27 мая прогремели взрывы.
- Воздушные силы предупреждали о ракете на Конотоп.
Вечером 27 мая в Сумской области прогремели взрывы. Их слышали в пределах Конотопского района.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговые сообщества.
Обратите внимание В Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога: враг запустил баллистику
Что известно о взрывах в Сумской области сегодня
Тревогу в Сумской области объявили в 20:05. Украинские военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Ракета мимо Сумщины! Курсом на Конотоп!
– написали Воздушные силы в 20:06.
Уже в 20:21 мониторинговые каналы написали, что взрывы прогремели в пределах Конотопского района. Также отмечали, что враг применил 2 баллистические ракеты "Искандер-М".
По состоянию на 20:35 воздушная тревога в Сумской области продолжается. Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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