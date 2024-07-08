В результате ракетного удара на Сумщине поврежден объект критической инфраструктуры

Ночью 8 июля российские захватчики снова атаковали Украину ракетами. В результате вражеского обстрела в Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север", передает 24 Канал.

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На Сумщине поврежден объект критической инфраструктуры

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Стецьковка – 1 взрыв, вероятно ракетный удар. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры,

– заявили в ОК "Север".

Заметим, что ночью 8 июля российские военные снова атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования. В частности, 4 X-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – воздушное пространство Саратовской области), а также 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков – Курская область).

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что по результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 3 крылатые ракеты X-101 в Житомирской и Черкасской областях.