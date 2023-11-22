На Таврическом направлении оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий

На Таврическом направлении россияне резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов. Также враги атакуют территорию крылатыми авиабомбами.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал утром 22 ноября, что Вооруженные Силы Украины держат оборону на Авдеевском направлении и наносят врагу огромные потери в личном составе и технике.

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Какая ситуация на Таврическом направлении

Российские оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов. Сбрасывают КАБы из Су-35. Выросли потери врага в живой силе и бронетехнике,

– рассказал бригадный генерал.

По его словам, только за последние сутки враг потерял на Таврическом направлении личного состава – 491 солдата. Кстати, 7 оккупантов сдались в плен. Что касается техники, то наши военные отминусовали 21 вражескую единицу:

3 танка;

3 боевых бронированных машины;

1 противотанковый ракетный комплекс;

6 беспилотников;

4 автомобиля;

4 единицы спецтехники. В частности, самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит".

Кроме того, наши военные уничтожили 3 склада боеприпасов и повредили еще 11 единиц техники россиян.

В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении,

– заверил командующий.

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