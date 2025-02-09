Схватил нож и топор: на Тернопольщине именинник устроил резню

На Тернопольщине во время празднования дня рождения между компанией друзей возникла ссора. Во время ссоры именинник начал наносить ножом и топором телесные повреждения своим знакомым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.

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Именинник устроил резню во время празднования

Известно, что к сотрудникам Кременецкого райотдела полиции поступило сообщение о драке в одном из заведений отдыха вблизи райцентра. Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили 3 молодых мужчин с многочисленными телесными повреждениями. В полиции сообщили, что пострадавших в возрасте 21, 27 и 33 года доставили в больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, как отметили в полиции, задержали лицо, которая нанесла им травмы. Им оказался 20-летний житель Кременца.

Как установили полицейские, компания молодых людей праздновали день рождения. Во время ссоры 20-летний именинник схватил нож и топор и начал наносить повреждения своим знакомым. У пострадавших медики диагностировали многочисленные резаные раны шеи, рук, ног и рубленые раны конечностей. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации,

– рассказали детали инцидента правоохранители.

Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Указывается, что суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Отметим, что санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.