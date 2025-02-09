Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в Тернопільській області.

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Іменинник влаштував різанину під час святкування

Відомо, що до співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення про бійку в одному з відпочинкових закладів поблизу райцентру. Коли правоохоронці прибули на місце, то виявили 3 молодих чоловіків з численними тілесними ушкодженнями. В поліції повідомили, що потерпілих віком 21, 27 та 33 роки доправили до лікарні.

У ході оперативно-розшукових заходів, як зазначили в поліції, затримали особу, яка завдала їм травми. Ним виявився 20-річний житель Кременця.

Як встановили поліцейські, компанія молодих людей святкували день народження. Під час сварки 20-річний іменинник схопив ніж та сокиру і почав наносити ушкодження своїм знайомим. У потерпілих медики діагностували численні різані рани шиї, рук, ніг та рубані рани кінцівок. Один із них у тяжкому стані перебуває у реанімації,

– розповіли деталі інциденту правоохоронці.

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статтею 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вказується, що суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Зазначимо, що санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.