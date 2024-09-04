На территории аэропорта "Львов" обнаружили обломки сбитой ракеты

Ночью и утром Россия нанесла очередной удар по городам Украины. Так, под прицелом противника оказался Львов.

Стало известно, что на территории международного аэропорта "Львов" были обнаружены обломки сбитой вражеской ракеты. Такую информацию обнародовали в ГСЧС.

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Во Львове обнаружили обломки сбитой российской ракеты на территории аэропорта

В результате вражеского обстрела Львова 4 сентября обломки ракеты упали на территории аэропорта.

На территории международного аэропорта "Львов" обнаружили обломки сбитой ракеты,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что по предварительной информации инфраструктура аэропорта не повреждена.

Добавим, что там напомнили, что Россия во время атаки убила 7 человек (из них 2 ребенка) и 42 пострадали (из них 1 ребенок). Эта информация по состоянию на 9.30. Также спасены 12 человек. Отмечается, что поисково-спасательная операция еще продолжается.

В результате действий врага повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. В ГСЧС добавили, что на местах работают психологи.