Стало відомо, що на території міжнародного аеропорту "Львів" було виявлено уламки збитої ворожої ракети. Таку інформацію оприлюднили в ДСНС.
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У Львові виявили уламки збитої російської ракети на території аеропорту
Внаслідок ворожого обстрілу Львова 4 вересня уламки ракети впали на території аеропорту.
На території міжнародного аеропорту "Львів" виявили уламки збитої ракети,
– ідеться в повідомленні.
В ДСНС зазначили, що за попередньою інформацією інфраструктура аеропорту не пошкоджена.