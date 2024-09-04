Стало відомо, що на території міжнародного аеропорту "Львів" було виявлено уламки збитої ворожої ракети. Таку інформацію оприлюднили в ДСНС.

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У Львові виявили уламки збитої російської ракети на території аеропорту

Внаслідок ворожого обстрілу Львова 4 вересня уламки ракети впали на території аеропорту.

На території міжнародного аеропорту "Львів" виявили уламки збитої ракети,

– ідеться в повідомленні.

В ДСНС зазначили, що за попередньою інформацією інфраструктура аеропорту не пошкоджена.