В Тверской области России дрон якобы снова упал на территории Редкинского опытного завода. Предприятие производит продукцию авиационной и космической промышленности.

Соответствующую информацию сообщили РосСМИ. По их данным, инцидент произошел в России 16 сентября. Перед этим пропагандисты жаловались из-за атаки беспилотников на этот завод 13 сентября, пишет 24 Канал.

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Что на этот раз произошло в Тверской области России

Неустановленный дрон упал на склад Редкинского опытного завода утром 16 сентября,

– написали россияне.

Также они отметили, что на сайте якобы атакованного завода отмечено, что они "в течение нескольких десятков лет являются производителем уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности".

О последствиях падения дрона на завод в телеграм-каналах не сообщается.

Предыдущая атака на завод в Тверской области