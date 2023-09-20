Второй раз за несколько дней: в Тверской области пожаловались из-за атаки дрона территории химзавода
В Тверской области России дрон якобы снова упал на территории Редкинского опытного завода. Предприятие производит продукцию авиационной и космической промышленности.
Соответствующую информацию сообщили РосСМИ. По их данным, инцидент произошел в России 16 сентября. Перед этим пропагандисты жаловались из-за атаки беспилотников на этот завод 13 сентября, пишет 24 Канал.
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Что на этот раз произошло в Тверской области России
Неустановленный дрон упал на склад Редкинского опытного завода утром 16 сентября,
– написали россияне.
Также они отметили, что на сайте якобы атакованного завода отмечено, что они "в течение нескольких десятков лет являются производителем уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности".
О последствиях падения дрона на завод в телеграм-каналах не сообщается.
Предыдущая атака на завод в Тверской области
- Россияне сетовали, что якобы ориентировочно в 5 утра 13 сентября беспилотник атаковал Редкинский химический завод. Тогда оккупанты писали, что на территории завода якобы только упали обломки неизвестного дрона.
- Следует заметить, что тогда собственные источники 24 Канала в разведке подтвердили атаку дроном. Пропагандисты заверяли, что якобы обломки БпЛА упали на склад, арендуемый компанией "НПЦ Спецнефтепродукт".
- По данным росСМИ, там якобы повреждена пустая цистерна и выбиты окна в ближайшем здании завода. Пропаганда традиционно убеждала, что вроде бы там нет ни жертв, ни раненых.