Відповідну інформацію повідомили росЗМІ. За їхніми даними інцидент трапився у Росії 16 вересня. Перед цим пропагандисти бідкались через атаку безпілотників на цей завод 13 вересня, пише 24 Канал.
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Що цього разу трапилось у Тверській області Росії
Невстановлений дрон упав на склад Редкінського дослідного заводу вранці 16 вересня,
– написали росіяни.
Також вони зауважили, що на сайті буцімто атакованого заводу зазначено, що вони "протягом кількох десятків років є виробником унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості".
Про наслідки падіння дрона на завод в телеграм-каналах не повідомляють.
Попередня атака на завод у Тверській області
- Росіяни бідкались, що нібито орієнтовно о 5 ранку 13 вересня безпілотник атакував Редкінський хімічний завод. Тоді окупанти писали, що на території заводу нібито тільки впали уламки невідомого дрона.
- Варто зауважити, що тоді власні джерела 24 Каналу в розвідці підтвердили атаку дроном. Натомість пропагандисти запевняли, що нібито уламки БпЛА впали на склад, який орендує компанія "НПЦ Спецнафтопродукт".
- За даними росЗМІ там нібито пошкоджено порожню цистерну та вибито вікна у найближчій будівлі заводу. Пропаганда традиційно переконувала, що нібито там немає ані жертв, ані поранених.