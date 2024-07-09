На территории "Охматдета" в Киеве завершили аварийно-спасательные работы

На территории "Охматдета" 9 июля завершили аварийно-спасательные работы. Спасатели проводили их с утра 8 июля, когда Россия атаковала больницу ракетой.

Спасатели сообщили о завершении поисково-спасательных работ в 11:25 9 июля. Об атаке по больнице ориентировочно в 11:10 8 июля первым сообщил мэр Виталий Кличко.

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Что известно о завершении аварийно-спасательных работ

Сутки непрерывной и самоотверженной работы. Спасибо каждому, кто помогал, спасал, поддерживал. Невероятная сила единства украинцев,

– заявил министр внутренних дел.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате атаки России по "Охматдету":

двое взрослых людей погибли;

к врачам обратилось 32 раненых. С травмами находятся в больницах 8 детей.

Всего в Киеве в результате обстрела россиян 8 июля погибли 29 человек, среди них – 4 ребенка. Еще 117 – получили ранения, из них 10 – дети.

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Известно, что в "Охматдете" погиб родственник одного из пациентов и врач из Львова – 30-летний нерфолог Светлана Лукьянчук. Ее похоронят в родном городе.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибших.