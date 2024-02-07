В Украине летят дроны: Воздушные силы предупреждают определенные регионы об опасности

Российские оккупанты ежедневно обстреливают наше государство, подвергая опасности обычных людей. В частности, захватчики применяют беспилотники. Поэтому важно не пренебрегать безопасностью.

В среду вечером, 7 февраля, началась очередная российская воздушная атака на города нашего государства. Больше читайте в материале 24 Канала.

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