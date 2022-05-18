На улицах оккупированного Донецка появились нарисованные украинские флаги

18 мая 2022 , 09:31
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Источник:

фейсбук территориальной обороны ВСУ

В оккупированном россиянами Донецке начали появляться украинские флаги. Правда, пока только нарисованные.

Фотодоказательство разместили на странице терробороны ВСУ в фейсбуке. Желтоголубые флажки "завеяли" на мосту.

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Как отметили в терробороне ВСУ, фото сделано во временно оккупированном Донецке.

Национальное сопротивление в действии,
– говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей сообщили, что желто-голубые флажки появились на улице Щетинина.


На улицах Донецка появились украинские флаги / Фото из фейсбука территориальной обороны ВСУ

Какая ситуация в Донецкой области

Российские военные продолжают убивать мирных украинцев. В частности, 17 мая в результате вражеских обстрелов погибли 7 жителей Донбасса. Всего с начала войны россияне убили в Донецкой области 382 гражданских. Еще 1096 человек получили ранения.

Оккупанты за сутки убили 7 жителей Донбасса

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что Россия продолжает убивать гражданских в Украине. За 17 мая оккупанты убили 7 мирных жителей Донбасса:

  • 2 – в Бахмутском,
  • 2 – в Бахмуте,
  • 1 – в Авдеевке,
  • 1 – в Дробышевом,
  • 1 – в Соледаре.

Еще 6 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте 9 гражданским, раненым в Луганской области, оказали медицинскую помощь.

Что происходит на Востоке

Как сообщили в штабе ООС, вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили:

  • 36 жилых домов,
  • 6 промышленных и фермерских предприятий,
  • супермаркет,
  • спортивную школу,
  • общежитие,
  • аптеку.

В результате этих обстрелов погибли 8 мирных жителей, 4 получили ранения (среди них один 8-летний ребенок). Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои.

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Автор: Альона Захарова