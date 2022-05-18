На улицах оккупированного Донецка появились нарисованные украинские флаги
Источник:фейсбук территориальной обороны ВСУ
В оккупированном россиянами Донецке начали появляться украинские флаги. Правда, пока только нарисованные.
Фотодоказательство разместили на странице терробороны ВСУ в фейсбуке. Желтоголубые флажки "завеяли" на мосту.
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Как отметили в терробороне ВСУ, фото сделано во временно оккупированном Донецке.
Национальное сопротивление в действии,
– говорится в сообщении.
Пользователи соцсетей сообщили, что желто-голубые флажки появились на улице Щетинина.
На улицах Донецка появились украинские флаги / Фото из фейсбука территориальной обороны ВСУ
Какая ситуация в Донецкой области
Российские военные продолжают убивать мирных украинцев. В частности, 17 мая в результате вражеских обстрелов погибли 7 жителей Донбасса. Всего с начала войны россияне убили в Донецкой области 382 гражданских. Еще 1096 человек получили ранения.
Оккупанты за сутки убили 7 жителей Донбасса
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что Россия продолжает убивать гражданских в Украине. За 17 мая оккупанты убили 7 мирных жителей Донбасса:
- 2 – в Бахмутском,
- 2 – в Бахмуте,
- 1 – в Авдеевке,
- 1 – в Дробышевом,
- 1 – в Соледаре.
Еще 6 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте 9 гражданским, раненым в Луганской области, оказали медицинскую помощь.
Что происходит на Востоке
Как сообщили в штабе ООС, вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили:
- 36 жилых домов,
- 6 промышленных и фермерских предприятий,
- супермаркет,
- спортивную школу,
- общежитие,
- аптеку.
В результате этих обстрелов погибли 8 мирных жителей, 4 получили ранения (среди них один 8-летний ребенок). Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои.
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