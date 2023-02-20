"Угрохать" это слишком, – в России заявили, что именно они дали гарантии Байдену для визита в Киев

На фоне визита Президента США в Украину у пропагандистов России началась истерика. Создатели "взятия Киева за три дня" в прямом эфире выдали очередную басню для своих наивных верующих.

Оно и не удивительно, ведь имидж так называемого величия "великой и могучей" нужно поддерживать, хотя ни один адекватный человек в него давно уже не верит. Чтобы сделать видимость собственной значимости, рупоры Кремля заявили, что именно Россия позволила приехать Байдену в Украину. Об этом сообщает 24 канал.

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Встреча с великодушного разрешения

На шоу Скабеевой они значимо провозгласили, что неанонсированная встреча президентов США и Украины состоялась потому и только потому, что страна-террорист лично дала Байдену гарантии безопасности.

Иначе, как выразились россияне, они могли бы "угрохать" Байдена, но это было бы слишком. Интересно, что такое абсурдное заявление они сделали после того, как во время визита Президента США в Киев по всей Украине объявили воздушную тревогу. Она прозвучала из-за взлета российской авиации, которая могла нести "Кинжалы".

Не невозможность, а холодный расчет

Объяснили свое великодушие пропагандисты оккупантов тем, что Байден России сейчас якобы выгоден в роли Президента Штатов. По их мнению, Байден "при всей своей деменции" понимает определенные вещи и имеет ограничители.

Если бы россияне его убили, то на смену пришла бы вице-президент США Камала Гаррис, у которой "ограничителей вообще нет", как и собственного мнения. Поэтому она делала бы только то, что ей указали бы госсекретарь Блинкен или советник президента США по нацбезопасности Салливан.

Единственное замечание пропагандистов к этой встрече, которое никому не интересно и которое никто не спрашивал, было к способу путешествия Байдена. Ему бы лучше, по их абсурдному "экспертному" мнению, было прилететь в Киев на вертолете. И не самому, а в сопровождении российских самолетов.

Неанонсированный визит Байдена: коротко