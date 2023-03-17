С детства мечтал стать военным: защищая Украину, погиб 20-летний воин из Харьковщины

6 марта во время выполнения боевой задачи погиб защитник Василий Драгун из села Александровка Харьковской области. В конце января воину исполнилось всего 20 лет.

В августе 2020 года Василий был призван в ряды ВСУ по контракту Галицко-Франковским ОРВК. Парень служил начальником ремонтной мастерской артиллерийского вооружения ремонтно-восстановительного батальона.

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Что известно о жизни Героя

В мирной жизни парень успевал учиться и помогать отцу дома по хозяйству, но больше всего заботился о своих меньших сестренках.

Общительный, искренний, справедливый, всегда улыбающийся, с чувством юмора и чрезвычайно ответственный – таким навсегда Василий останется в памяти своих односельчан, одноклассников и учителей Александровской и Сидоренковской школ,

– говорится в сообщении.

Директор Сидоренковского лицея Дина Новикова рассказала, что Василий всегда мечтал стать военным, поэтому, окончив школу, поступил и учился во Львовской национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

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