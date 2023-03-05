Столкнусь с вражеской ДРГ: в боях за Харьковщину погиб депутат из Буковины Иван Варчук

В Харьковской области погиб депутат Сокирянского городского совета Иван Варчук. Он столкнулся с диверсионно-разведывательной группой российской армии.

Об этом рассказал глава Сокирянской общины Василий Козак. Он отметил, что Иван Варчук погиб возле села Бударки на границе с Россией.

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Это произошло 4 марта 2023 года. 39-летний Иван Варчук был командиром стрелковой роты.

Варчук вступил в ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. С 2020 года Варчук был депутатом Сокирянского горсовета и начальником отдела муниципальной инспекции.

У военного остались двое детей, жена и мать.

Невосполнимая потеря, в которую нет сил поверить… Боль и горечь…. Ты всегда стоял бок о бок, ты был надеждой и опорой, верным другом, ты всегда имел ответы на все вопросы и разумные решения,

– написал Василий Козак.

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Варчук работал в управлении экономического развития Сокирянской районной государственной администрации, возглавлял отдел ведения Государственного реестра избирателей. Занимал должность начальника управления сельского хозяйства Сокирянской районной государственной администрации. Был главой Сокирянской районной организации Аграрной партии Украины.