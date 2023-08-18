На войне погиб разведчик-сапер из Ровно Илья Серко: без отца остались двойняшки

Жизнь 30-летнего военного из Ровно Ильи Серко оборвалась в Луганской области. Без отца остались две маленькие доченьки-близнецы.

О потере сообщил мэр Ровно Александр Третьяк. Илья не имел боевого опыта, но стал на защиту страны. Сегодня, 18 августа, с погибшим воином простились.

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Что известно о бойце

Илья Серко родом из Ровно. После окончания 22-й школы получил среднее специальное образование повара-кондитера, но по специальности не работал. Нашел себя в области текстиля, где познакомился с будущей женой – Аленой.

Пара работала на производстве одежды в соседних кабинетах – Алена шила, а Илья занимался печатью на изделиях.

В июне 2016 года Илья и Алена поженились, а затем в 2020 году вместе открыли собственную студию печати на одежде. В конце декабря 2021 года в семье появились долгожданные дочери – близнецы Ева и Руфь.



Александр и Алена воспитывали доченьок-близнецов / Фото РадиоТрек

Мобилизовали всего 2 месяца назад

6 июня 2023 года Илью мобилизовали в ряды ВСУ.

"Он никогда не служил в армии, но не скрывался, встал на защиту своей страны ради своих родных", – написал Третяк.

К сожалению, 4 августа 2023 разведчик-сапер погиб вблизи села Новоселовское Луганской области.

Прощание с Героем прошло сегодня на площади Независимости в Ровно. Похоронили Илью на кладбище "Новое".

Героя провели в последний путь / Фото с фейсбука страницы Александра Третьяка

Редакция 24 Канала выражает соболезнование родным героя! Светлая память!

Вчера в Ровно прощались с 21-летним воином Романом. Парень встал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения, после войны планировал жениться. Погиб во время освобождения Херсона.