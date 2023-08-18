Про втрату повідомив мер Рівного Олександр Третяк. Ілля не мав бойового досвіду, але став на захист країни. Сьогодні, 18 серпня, із загиблим воїном попрощались.

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Що відомо про бійця

Ілля Серко родом із Рівного. Після закінчення 22-ї школи, здобув середню спеціальну освіту кухаря-кондитера, але за фахом не працював. Знайшов себе у сфері текстилю, де познайомився з майбутньою дружиною – Альоною.

Пара працювала на виробництві одягу в сусідніх кабінетах – Альона шила, а Ілля займався печаткою на виробах.

У червні 2016 року Ілля та Альона одружилися, а потім у 2020 році разом відкрили власну студію друку на одязі. Наприкінці грудня 2021 року в сім'ї з'явилися довгоочікувані дочки – двійнята Єва та Рут.



Олександр та Альона виховували донечок-двійнят / Фото РадіоТрек

Мобілізували лише 2 місяці тому

6 червня 2023 року Іллю мобілізували до лав ЗСУ.

"Він ніколи не служив в армії, але не ховався, став на захист своєї країни заради своїх рідних", – написав Третяк.

На жаль, 4 серпня 2023 року розвідник-сапер загинув поблизу села Новоселівське Луганської області.

Прощання з Героєм відбулося сьогодні на майдані Незалежності у Рівному. Поховали Іллю на цвинтарі "Нове".

Героя провели в останню путь / Фото з фейсбук сторінки Олександра Третяка

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним героя! Світла пам'ять!

Вчора у Рівному прощались із 21-річним воїном Романом. Хлопець став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення, після війни планував одружитися. Загинув під час звільнення Херсонщини.