На войне погиб родной брат Романа Ратушного – Василий

В ходе боевого выезда 27 февраля погиб Василий Ратушный. Украинский защитник – родной брат известного активиста и павшего воина Романа Ратушного.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мать павших защитников Светлану Поваляеву.

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Погиб Василий Ратушный

Ночью 27 февраля 2025 года на боевом выезде от прямого прилета FPV-дрона погиб оператор беспилотников "Птиц Мадяра" Василий Ратушный. Павший защитник– родной старший брат известного защитника и Героя Романа Ратушного.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память!

Василий Ратушный погиб на фронте / Фото Светланы Поваляевой

Мать павшего защитника также опубликовала последний разговор с сыном. В ней Василий Ратушный делился, что на фронте было тяжело, но результат работы вдохновлял воинов на действия.