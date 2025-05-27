На войне погиб родной брат Романа Ратушного – Василий
В ходе боевого выезда 27 февраля погиб Василий Ратушный. Украинский защитник – родной брат известного активиста и павшего воина Романа Ратушного.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мать павших защитников Светлану Поваляеву.
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Погиб Василий Ратушный
Ночью 27 февраля 2025 года на боевом выезде от прямого прилета FPV-дрона погиб оператор беспилотников "Птиц Мадяра" Василий Ратушный. Павший защитник– родной старший брат известного защитника и Героя Романа Ратушного.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память!
Мать павшего защитника также опубликовала последний разговор с сыном. В ней Василий Ратушный делился, что на фронте было тяжело, но результат работы вдохновлял воинов на действия.