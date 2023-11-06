Взял "временную паузу" навсегда: ВСУ ликвидировали российского режиссера-оккупанта

ВСУ ликвидировали очередного оккупанта. В войне против Украины погиб 37-летний российский режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов.

В 2022 году Сапрунов пообещал знакомым еще увидеться, однако домой вернулся в пакете.

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Что известно об Александре Сапрунове

О смерти российского театрального деятеля уже заявили на странице его коллектива. Однако его фанатам не сообщили ни где он погиб, ни направление службы. Также тайной остается его звание и дата смерти.

Со страницы Сапрунова известно, что он попрощался с подписчиками в сентябре 2022 года, когда в стране-агрессоре проводили "частичную мобилизацию". Скорее всего он служить не рвался, но отказаться побоялся.

В своем последнем сообщении он рассказывал о "временной паузе" и еще надеялся вернуться домой. Однако после встречи с ВСУ возвращаться домой ему пришлось вперед ногами. "Словами невозможно передать боль и скорбь, которую чувствуют друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова", – жалуются пропагандисты.

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