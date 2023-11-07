Погиб военный и писатель Максим Петренко: больше года его считали пропавшим без вести

На войне в Украине погиб военный писатель Максим Петренко. Долгое время Петренко считали пропавшим без вести.

Книжная обозреватель Анна Скорина сообщила, что воинская часть, где очевидно служил воин, подтвердила гибель Петренко. В частности, тело бойца было идентифицировано с помощью экспертизы ДНК.

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Тело бойца идентифицировали с помощью экспертизы ДНК

"Максим Петренко, автор книги "Спокойной ночи" погиб. Мы надеялись и верили, что то, что он пропал без вести, означает, что он в плену. Чуда не произошло…", – написала Скорина.

Писательница Валентина Захабура также написала в социальных сетях о гибели Петренко.

Подтвердили гибель. Максим Петренко – защитник, писатель, популяризатор чтения, активист в продвижении библиотек, искренний, глубокий, внимательный к деталям, таким его буду помнить,

– отметила она.

На гибель писателя и воина отреагировала музыкальная исполнительница, лидер группы Zwyntar Саша Кладбище.

"Нашего друга, снимавшегося с нами в сериале о комиссаре и недобитках, убили россияне. Он пропал без вести еще летом прошлого года, но мы верили, что он жив, прямо в плену. Но Макс погиб. Прощай, друг", – написала Саша Кладбище.

Что известно о Максиме Петренко

До войны с Россией он работал программистом и преподавал в Институте компьютерных технологий Университета "Украина". Петренко был участником Революции Достоинства.

В апреле 2014 года он стал добровольцем и попал во 2-й добровольческий батальон оперативного назначения при Нацгвардии Украины.

В 2016 году Максим демобилизовался и вернулся к преподаванию. Он занимался собственными изобретениями и написал роман-дневник о войне "Спокойной ночи".

После начала полномасштабного вторжения России Максим снова вернулся на войну. Летом 2022 года его объявили пропавшим без вести.

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