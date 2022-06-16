На вокзале в Киеве аплодисментами и овациями встретили раненых бойцов Нацгвардии

Бойцы Нацгвардии героически защищают Украину от российских захватчиков. Вернувшимся с фронта украинским воинам обеспечили теплую поддержку.

Так должны встречать наших воинов везде

Прессслужба Национальной гвардии Украины опубликовала видео, как раненых нацгвардейцев встретили на киевском вокзале. Украинцы приветствовали наших героев аплодисментами и овациями.

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На столичном вокзале во время встречи бойцов Нацгвардии, кроме аплодисментов, раздавались лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава".

На Киевском вокзале украинцы аплодисментами и овациями встретили раненых бойцов Национальной гвардии. Так должны встречать наших воинов везде,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео, как бойцов Нацгвардии встретили в Киеве

Удачи нацгвардейцев на войне

Недавно харьковские бойцы Нацгвардии благодаря дронам подарили "смертельный сюрприз" российским оккупантам. Легкие беспилотники дистанционно уничтожили живую силу неприятеля, а также боекомплект артиллерийских снарядов.

Успехи бойцы Нацгвардии имеют и в боях за Северодонецк, где ситуация одна из самых горячих. Одному из наших героических бойцов удалось сбить вражеский беспилотник "Орлан-10". Для этого ему было достаточно одного точного выстрела из ПЗРК "Игла".

Сообщалось, что срочник Национальной гвардии сбил уже три вражеских штурмовика Су-25 . Такой рекорд он поставил всего за полтора месяца. Все три российские "птички" упали от эффективного переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Кстати , Строковик вспомнил, как сбил российский штурмовик над Харьковом с польского ПЗРК.

Кроме того, в Северодонецке нацгвардейцы 3 июня подвели российский танк и взяли в плен двух кафиров. Нацгвардейцы обнаружили российский танк, маневрированный по улицам.

В начале июня нацгвардейцам удалось уничтожить вражеский БМП и весь взвод российских оккупантов в Донецкой области. Но на этом бойцы не остановились и вывели из строя еще 7 единиц боевой техники врага.

Также Национальная гвардия показала один из ударов по позициям оккупантов . Атака не на шутку испугала российских захватчиков.

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