На вокзале в Киеве аплодисментами и овациями встретили раненых бойцов Нацгвардии

16 июня 2022 , 16:30
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Источник:

Национальная гвардия Украины

Бойцы Нацгвардии героически защищают Украину от российских захватчиков. Вернувшимся с фронта украинским воинам обеспечили теплую поддержку.

Так должны встречать наших воинов везде

Прессслужба Национальной гвардии Украины опубликовала видео, как раненых нацгвардейцев встретили на киевском вокзале. Украинцы приветствовали наших героев аплодисментами и овациями.

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На столичном вокзале во время встречи бойцов Нацгвардии, кроме аплодисментов, раздавались лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава".

На Киевском вокзале украинцы аплодисментами и овациями встретили раненых бойцов Национальной гвардии. Так должны встречать наших воинов везде,
– говорится в сообщении.

Смотрите видео, как бойцов Нацгвардии встретили в Киеве

Удачи нацгвардейцев на войне

  • Недавно харьковские бойцы Нацгвардии благодаря дронам подарили "смертельный сюрприз" российским оккупантам. Легкие беспилотники дистанционно уничтожили живую силу неприятеля, а также боекомплект артиллерийских снарядов.
  • Успехи бойцы Нацгвардии имеют и в боях за Северодонецк, где ситуация одна из самых горячих. Одному из наших героических бойцов удалось сбить вражеский беспилотник "Орлан-10". Для этого ему было достаточно одного точного выстрела из ПЗРК "Игла".
  • Сообщалось, что срочник Национальной гвардии сбил уже три вражеских штурмовика Су-25 . Такой рекорд он поставил всего за полтора месяца. Все три российские "птички" упали от эффективного переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Кстати , Строковик вспомнил, как сбил российский штурмовик над Харьковом с польского ПЗРК.

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Автор: Михайло Гема