Так маємо зустрічати наших воїнів скрізь

Пресслужба Національної гвардії України опублікувала відео, як поранених нацгвардійців зустріли на київському вокзалі. Українці вітали наших героїв оплесками та оваціями.

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На столичному вокзалі під час зустрічі бійців Нацгвардії, окрім оплесків, лунали гасла "Слава Україні" та "Героям Слава".

На Київському вокзалі українці оплесками та оваціями зустріли поранених бійців Національної гвардії. Так маємо зустрічати наших воїнів скрізь,

– йдеться у повідомленні.

Дивіться відео, як бійців Нацгвардії зустріли у Києві

Успіхи нацгвардійців на війні

Нещодавно харківські бійці Нацгвардії завдяки дронам подарували "смертельний сюрприз" російським окупантам. Легкі безпілотники дистанційно знищили живу силу ворога, а також боєкомплект артилерійських снарядів.

Успіхи бійці Нацгвардії мають і в боях за Сєвєродонецьк, де ситуація одна з найгарячіших. Одному з наших героїчних бійців вдалося збити ворожий безпілотник "Орлан-10". Для цього йому було достатньо одного влучного пострілу з ПЗРК "Ігла".

Повідомлялося, що строковик Національної гвардії збив вже три ворожі штурмовики Су-25. Такий рекорд він поставив всього за півтора місяця. Усі три російські "пташки" впали від ефективного переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

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Окрім того, у Сєвєродонецьку нацгвардійці 3 червня підбили російський танк та взяли у полон двох окупантів. Нацгвардійці виявили російський танк, який маневрував вулицями.

На початку червня нацгвардійцям вдалось знищити ворожий БМП та майже увесь взвод російських окупантів у Донецькій області. Та на цьому наші бійці не зупинилися й вивели з ладу ще 7 одиниць бойової техніки ворога.

Також Національна гвардія показала один з ударів по позиціях окупантів. Атака не на жарт перелякала російських загарбників.

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