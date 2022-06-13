На Волге в России столкнулись катер и баржа: 4 человека погибли

На Чебоксарском водохранилище в Чувашии произошла авария – катер на большой скорости столкнулся с баржей. В результате 4 человека погибли.

Первое сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 00:30 по местному времени. Об этом пишут российские СМИ.

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Катер хотел обойти баржу спереди

В Моргаушском районе Чувашии на 1147 километре судового хода Волги катер "Вояджер 67" с четырьмя мужчинами на борту врезался в баржу с буксиром "Коломенское", которая перевозила гипс.

Судно получило повреждение. Все четверо находившихся на нем мужчин погибли.



В России катер столкнулся с баржей / Фото Чувашской прокуратуры

По предварительной информации и сообщениям очевидцев, катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел врезаться в носовую часть баржи.

Сообщается, что 5 пассажиров баржи не пострадали.

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