Перше повідомлення про подію надійшло до екстрених служб о 00:30 за місцевим часом. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Катер хотів обійти баржу спереду

У Моргаушському районі Чувашії на 1147-му кілометрі суднового ходу Волги катер "Вояджер 67" із чотирма чоловіками на борту врізався в баржу з буксиром "Коломенське", яка перевозила гіпс.

Судно отримало пошкодження. Усі четверо чоловіків, які на ньому перебували – загинули.



У Росії катер зіштовхнувся з баржею / Фото Чуваської прокуратури

За попередньою інформацією та повідомленнями очевидців, катер йшов упоперек суднового ходу і намагався обійти баржу спереду, але не встиг, врізавшись в носову частину баржі.

Повідомляється, що 5 пасажирів баржі не постраждали.

Останні надзвичайні події в Росії

У Брянській області у військовій частині спалахнула пожежа. Для гасіння займання довелося залучити аж 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Інформації про постраждалих немає, але російські телеграм-канали пишуть, що там ремонтували техніку, яка постраждала у війні проти України.

4 червня житель Хабаровського краю підпалив місцеве відділення росгвардії у Комсомольську-на-Амурі. Росіянин спробував зайти з пластиковою каністрою, де була горюча рідина, до будівлі на Піонерській вулиці. Але двері були зачиненими, тож він поставив каністру біля дверей і підпалив її. На ґанку спалахнула пожежа.

Загорілася будівля на території автобази обласної думи, що в самому центрі Тюмені біля будівлі виправної колонії. На відео видно, як чорний густий дим підіймається з приміщення високо в небо.

3 червня загорівся склад із гумою та пластиком у Набережних Челнах, що в Татарстані. Вогонь перекинувся на склад, який розташований поруч. Площа пожежі склала 1 тисячу квадратних метрів.

Останні місяці у прикордонних з Україною областях Росії почастішали пожежі й вибухи, іноді є поранені й загиблі. Україна стверджує, що не причетна до подій і не організовує військові операції на території Росії.

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