Зранку 4 червня загорілася будівля на території автобази обласної думи, що в самому центрі міста. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Відомо, що поруч розташована будівля виправної колонії. На місці події працюють рятувальники. На відео видно, як чорний густий дим підіймається з приміщення високо в небо.

Дивіться відео з пожежі у Тюмені:

Пожежі в Росії день перед тим

3 червня масштабна пожежа трапилася у столичному бізнес-центрі "Гранд Сетунь плаза". Люди, які зібралися під будівлею, розповіли, що чули крики про допомогу. На місце події приїхали 15 автомобілів швидкої допомоги. За даними російських телеграм-каналів, всередині залишилися заблоковані вогнем люди. Декому з них вдалося вилізти на дах.

МНС Росії повідомило, що з будівлі вивели понад 120 людей. Однак врятовані розповіли, що деякі їхні співробітники, які чекали на рятувальників, перестали виходити на зв'язок. Водночас, за офіційними даними, жертв та постраждалих немає.

Зауважимо, ранг пожежі підвищили до максимального, а дорогу біля "Гранд Сетунь плаза" перекрили.

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У той же день "запалало" у Набережних Челнах, що в Татарстані. Там загоряння трапилося на заводі "Алтин Полімер". Вогонь швидко перекинувся на склад, який був розташований поруч. Відомо, що горіли відходи гуми та пластику. Загалом площа пожежі склала 1 тисячу квадратних метрів. Вогонь гасили 90 рятувальників та 32 одиниці техніки.

Зверніть увагу! У травні Росію охопили потужні лісові пожежі. Вогонь поширився на 77 з 83 російських регіонів та знищував цілі села та вулиці міст. До гасіння 12 713 гектарів палаючої землі залучили 5 897 рятувальників, 1 213 одиниць наземної техніки та 26 гелікоптерів.

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