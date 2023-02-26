На Волыни погиб боец ТрО: за расследование взялись правоохранители и военные
Утром 25 февраля на Волыни во время выполнения боевой задачи погиб боец Территориальной обороны. Причины и обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются следствием.
Это трагическое известие в комментарии 24 Каналу подтвердил пресс-офицер 100-й бригады Территориальной обороны Сергей Хоминский. Воин погиб при выполнении задания.
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Что известно о трагедии
Сергей Хоминский не уточнил деталей трагедии, в результате чего погиб боец отдельного подразделения 100-й бригады ТрО, однако отметил, что сейчас идет следствие, которое проводят правоохранители и военные.
На рассвете 25 февраля 2023 года, выполняя боевое задание, погиб военнослужащий одного из отдельных батальонов Волынской бригады территориальной обороны. Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады,
– сообщил Хоминский.
В то же время, в сети уже распространяется информация о том, что утром 25 февраля на Волыни якобы произошла перестрелка на границе с Беларусью, в результате чего и мог погибнуть воин. Пресс-офицер 100-й бригады Теробороны призвал людей не распространять фейки и доверять только официальной информации.
К слову, белорусские пропагандисты опубликовали опровержение новости о перестрелке на границе, заявив, что никаких подобных инцидентов не было.Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким погибшего воина!
В боях за Украину погиб американский ветеран
- На днях стало известно, что 16 февраля во время боевых действий погиб ветеран американской армии Эндрю Питерс. Ему было всего 28 лет, а родом он из Маршфилда, штат Висконсин.
- Эндрю Питерс до войны в Украине воевал в 2014 году в Афганистане. Впоследствии он вступил в Международный легион обороны Украины, созданный для того, чтобы граждане других государств могли присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и бороться за глобальную безопасность.
- Родители воина подчеркнули, что их сын хорошо понимал, что правильно, а что нет, а потому хотел помогать украинцам.
- Сейчас семья погибшего воина сотрудничает с посольством США в Киеве, чтобы вернуть его тело домой. Родители воина подчеркнули СМИ, что они делятся своей историей, чтобы напомнить соотечественникам Америки, что "война в Украине влияет не только на украинцев".