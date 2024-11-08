Готовил новые удары по Волыни: СБУ разоблачила агента российской разведки, который работал в ТЦК

СБУ разоблачила и задержала агента российской разведки, который работал в ТЦК на Волыни. Предатель под видом рабочих поездок фиксировал расположение военных объектов и помогал врагу готовить новые ракетные удары.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины. Сейчас предателя задержали, ему грозит пожизненное заключение.

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СБУ задержала "крота" российского ГРУ на Волыни

СБУ при содействии ВСУ задержала российского агента, который готовил серию новых ударов по военным объектам на Волыни. Предателем оказался 30-летний военнослужащий, который проходил службу в подразделении охраны местного ТЦК.

Так, контрразведка установила, что российская разведка завербовала сотрудника ТЦК через родственников в России. Как оказалось, мужчина имел антиукраинские взгляды и поддерживал связь с родными на территории страны-агрессора.

Агент под видом рабочих поездок фиксировал расположение военных объектов, а также пытался обнаружить РЛС и ЗРК, которые есть на вооружении Сил обороны. Эта информация нужна была предателю для того, чтобы помочь врагу нанести удары "в обход" ПВО.

С российским куратором предатель общался в мессенджере. Там он также получал новые задачи.

Переписка с российским куратором – больше в галерее

Сейчас злоумышленника задержали. Кроме того, одновременно с этим были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Предателю уже сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.