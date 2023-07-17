Вышел из дома и не вернулся: на Волыни в гараже нашли мертвым 8-летнего мальчика
Источник:"Волынские Новости"
В Волынской области произошло трагическое событие. 8-летний мальчик не вернулся домой, через некоторое время его обнаружили мертвым.
Трагический инцидент произошел в селе Старостин Ковельского района. Мальчик вышел из дома и не вернулся, а уже на следующий день его нашли мертвым в гараже.
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Медики констатировали биологическую смерть ребенка
В сообщении говорится, что 17 июля в 11:27 Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил сообщение, что в селе Старостино в гараже нашли тело ребенка.
Оказалось, что мальчик ушел из дома около полуночи. Ребёнка разыскивали в течение ночи, но нашли только утром на следующий день, после чего вызвали экстренную помощь.
Прибывшая на место вызова медицинская бригада из Ратного констатировала биологическую смерть ребенка.
24 Канал пытается связаться с полицией Волынской области для уточнения информации. В то же время, как пишут "Волынские Новости", в пресс-службе Нацполиции Волынской области подтвердили, что умершему мальчику было 8 лет.
Предварительно следы насилия не выявлены. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Все сведения были задокументированы должным образом.
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