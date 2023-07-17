Трагічний інцидент стався у селі Старостин, що в Ковельському районі. Хлопчик вийшов із дому та не повернувся, а вже на наступний день його знайшли мертвим у гаражі.

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Медики констатували біологічну смерть дитини

У повідомлення мовиться, що 17 липня о 11:27 Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав повідомлення про те, що в селі Старостине у гаражі знайшли тіло дитини.

Виявилося, що хлопчик пішов з дому близько опівночі. Дитину розшукували протягом ночі, але знайшли лише вранці наступного дня, після чого викликали екстрену допомогу.

Медична бригада з Ратного, яка прибула на місце виклику, констатувала біологічну смерть дитини.

24 Канал намагається зв'язатися з поліцією Волинської області для уточнення інформації. Водночас, як пишуть "Волинські Новини", у пресслужбі Нацполіції Волинської області підтвердили, що хлопчику, який помер, було 8 років.

Попередньо слідів насильства не виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Всі відомості було задокументовано належним чином.

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