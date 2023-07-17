Трагічний інцидент стався у селі Старостин, що в Ковельському районі. Хлопчик вийшов із дому та не повернувся, а вже на наступний день його знайшли мертвим у гаражі.
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Медики констатували біологічну смерть дитини
У повідомлення мовиться, що 17 липня о 11:27 Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав повідомлення про те, що в селі Старостине у гаражі знайшли тіло дитини.
Виявилося, що хлопчик пішов з дому близько опівночі. Дитину розшукували протягом ночі, але знайшли лише вранці наступного дня, після чого викликали екстрену допомогу.
Медична бригада з Ратного, яка прибула на місце виклику, констатувала біологічну смерть дитини.
24 Канал намагається зв'язатися з поліцією Волинської області для уточнення інформації. Водночас, як пишуть "Волинські Новини", у пресслужбі Нацполіції Волинської області підтвердили, що хлопчику, який помер, було 8 років.
Попередньо слідів насильства не виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Всі відомості було задокументовано належним чином.
На Київщині у воді знайшли тіло хлопчика
- У селі Городище на Київщині поблизу річки зник 9-річний хлопчик. Дитину розшукували кілька годин, після чого виявили загиблим у воді.
- Трагедія сталася на березі річки Рось. Саме там хлопчика бачили востаннє. Після цього надійшло повідомлення про зникнення.
- Ймовірно, дитина пішла купатися у річку, оскільки його речі виявили на березі. Водолази виявили тіло дитини за 12 метрів від берега.
- У Вінниці 9 липня у річці Південний Буг втонула дитина. 12-річний хлопчик вирішив плисти від берега до острівця, але почав тонути. Рятувальники витягли дитину на берег, але хлопчик був без ознак життя. Загибла дитина мешкала у селі Горбанівка Вінницького району.
- Схожий трагічний інцидент нещодавно стався на Рівненщині, де на водоймі загинув 12-річний хлопчик. Трагедія сталася у селі Бабка Вараської міської територіальної громади. Дитина потонула у річці Стир.