На Востоке враг 5 раз шел в атаку: ВСУ ликвидировали 250 оккупантов и много техники

11 мая 2022 , 21:49
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Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Вооруженные Силы Украины продолжают мощно сдерживать российские войска в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 11 мая, захватчики совершили 5 атак.

В сообщении Оперативно-тактической группировки "Восход" отметили, что украинская артиллерия наносила мощные огневые поражения по скоплению личного состава и техники противника.

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В частности, украинские бойцы уничтожили склад с боеприпасами и наблюдательный пост оккупантов.

Потери врага составляют:

  • личного состава – до 250
  • танков – 6
  • БМП – 1
  • БТР – 2
  • ББМ – 2
  • АТТ – 7

Защитники и защитницы профессионально сражаются и уничтожают российские войска и вражескую технику.

Потери россиян в войне против Украины по состоянию на 11 мая

Каждый день утром Генеральный штаб ВСУ сообщает о свежих общих потерях врага. Сегодня стало известно, что украинские воины отправили на тот свет, а точнее в ад уже 26 350 захватчиков.

Следует еще перечислить потери россиян в технике. Их по состоянию на 11 мая достаточно много:

  • танков – 1187 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2856 единиц;
  • артиллерийских систем – 528 единиц;
  • РСЗО – 185 единиц;
  • средств ПВО – 87 единиц;
  • самолетов – 199 единиц;
  • вертолетов – 160 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 единиц;
  • крылатых ракет – 94 единицы;
  • кораблей – 12 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1997 единиц;
  • специальной техники – 41 единица.

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Автор: Ірина Грицик