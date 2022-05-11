На Востоке враг 5 раз шел в атаку: ВСУ ликвидировали 250 оккупантов и много техники
Вооруженные Силы Украины продолжают мощно сдерживать российские войска в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 11 мая, захватчики совершили 5 атак.
В сообщении Оперативно-тактической группировки "Восход" отметили, что украинская артиллерия наносила мощные огневые поражения по скоплению личного состава и техники противника.
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В частности, украинские бойцы уничтожили склад с боеприпасами и наблюдательный пост оккупантов.
Потери врага составляют:
- личного состава – до 250
- танков – 6
- БМП – 1
- БТР – 2
- ББМ – 2
- АТТ – 7
Защитники и защитницы профессионально сражаются и уничтожают российские войска и вражескую технику.
Потери россиян в войне против Украины по состоянию на 11 мая
Каждый день утром Генеральный штаб ВСУ сообщает о свежих общих потерях врага. Сегодня стало известно, что украинские воины отправили на тот свет, а точнее в ад уже 26 350 захватчиков.
Следует еще перечислить потери россиян в технике. Их по состоянию на 11 мая достаточно много:
- танков – 1187 единиц;
- боевых бронированных машин – 2856 единиц;
- артиллерийских систем – 528 единиц;
- РСЗО – 185 единиц;
- средств ПВО – 87 единиц;
- самолетов – 199 единиц;
- вертолетов – 160 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 единиц;
- крылатых ракет – 94 единицы;
- кораблей – 12 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1997 единиц;
- специальной техники – 41 единица.
Последние новости о профессионализме Вооруженных Сил Украины в уничтожении вражеской техники:
- 79 отдельная десантно-штурмовая бригада показала красноречивое видео, в котором николаевские воины уничтожили российскую технику вместе с оккупантами.
- Вчера, 10 мая, 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ с помощью ПЗРК Stinger сбила ударный вертолет Ми-24, один из самых дорогих в мире. Его стоимость оценивается более чем в 35 миллионов долларов.
- Более 90 вражеских целей на юге Украины поразили украинские ракетно-артиллерийские подразделения, авиация Воздушных сил и Сухопутные войска в течение 10 мая.
- Могучие воины ВСУ уничтожают не только рядовых российских оккупантов, но и офицеров и даже высшее командование врага. Американская разведка сообщает, что украинцам удалось убить от 8 до 10 российских генералов. Об этом сообщил глава Управления оборонной разведки США Скотт Беррьер.
- Военнослужащие 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка смогли ликвидировать российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С" – смертоносную машину, способную наносить удары издалека.
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