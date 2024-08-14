На всей территории Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В Белгородской области объявили ​​чрезвычайную ситуацию. Пока что регионального уровня, однако, планируют и федерального.

Об этом утром 14 августа сообщили росСМИ, передает 24 Канал. Оккупанты жалуются, что ситуация остается крайне сложной и напряженной.

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ЧС в Белгородской области

Губернатор Белгородской области утром заявил, что обстановка крайне сложная. Пожаловался на якобы "ежедневные обстрелы".

Гладков заявил, что принято решение от сегодня, 14 августа, на всей территории Белгородской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Однако с последующим обращением к правительственной комиссии с просьбой объявили ЧС федерального уровня.

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