В Италии продолжаются внеочередные парламентские выборы, победу в которых прогнозируют крайне правым. Впервые в истории Италии должность премьера может занять женщина – Джорджия Мэлони.

Избирательные участки в Италии открылись в 7 утра по местному времени. Ожидается, что в текущем году явка достигнет нового рекордно низкого уровня.

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Рекордно низкая явка в Италии

К середине дня явка избирателей достигла 19,21%. Уровень участия в выборах ниже, чем на выборах 2018 года, когда он достиг 19,43%.

Утром уже проголосовали лидеры нескольких крупных итальянских партий. Энрико Летта из левоцентристской Демократической партии проголосовал на избирательном участке в Риме, а глава правой, антимигрантской "Лиги Севера" Маттео Сальвини голосовал в Милане.

Сальвини баллотируется вместе с лидером ультраправой партии "Братья Италии" Джорджией Мэлони и Сильвио Берлускони из "Вперед, Италия" в правой коалиции.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци также проголосовал во Флоренции. Ренци отделился от партии и основал Italia Viva, которая баллотируется как часть центристской коалиции Azione-Italia Viva.

Президент Италии Серджо Маттарелла, ранее переизбравшийся на второй срок, проголосовал в своем родном городе Палермо на острове Сицилия. Он появился на своем избирательном участке, в местной школе, вскоре после открытия участков.

Кстати Как Берлускони зашкварился накануне выборов в прямом эфире итальянского RAI 1

По данным итальянского информационного агентства ANSA, проголосовать было приглашено чуть менее 50 миллионов человек. Согласно опросам, лидером считается правоцентристская коалиция.

В случае ее победы в Италии будет сформировано первое после окончания Второй мировой войны правительство правых сил. Подсчет голосов начнется после их закрытия в 23:00.

Почему в Италии проходят внеочередные парламентские выборы

Общенациональные выборы в Италии были вызваны межпартийной борьбой, которая в июле привела к свержению правительства премьер-министра Марио Драги.

Драги ушел в отставку в июле и объяснил свое решение расколом в правящей коалиции. Парламент Италии был распущен.

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Джорджия Мэлони является главным кандидатом на пост премьер-министра в качестве лидера альянса, в который также входят партии Сальвини и экс-премьера Италии и друга владимира путина Берлускони.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен завуалированно предупредила Италию о последствиях, если она отклонится от демократических принципов после победы правого блока во главе с Мелони.

Лидер партии "Братья Италии" пообещала поддерживать политику Запада в отношении Украины и не идти на неоправданный риск, поскольку экономика сильно пострадала от роста цен.

Также итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини во время встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым заверил, что Италия будет поддерживать Украину в борьбе с агрессором, несмотря на результаты голосования.

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