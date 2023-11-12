На высокогорье Карпат температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза

На горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза. Там ограничена видимость.

На кадрах видно, что на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат лежит снег. Впервые там заснежило еще 8 октября.

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Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что по состоянию на 9 утра 12 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно.

Северный ветер со скоростью 4 – 7 метров в секунду, температура воздуха 6 градусов мороза. Снежные осадки, видимость ограничена,

– рассказали спасатели поста.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили людей, что зимой перед походом в горы нужно обязательно соблюдать правила безопасности. В частности, туристов призвали:

иметь соответствующее снаряжение, одежду, обувь, технику, аптечку, запас пищи и воды;

снаряжение должно быть удобным, легким и функциональным, одежда – защищать от ветра и влаги, обувь – надежной;

Перед путешествием обязательно проверяйте прогноз погоды. Если ожидается ухудшение погодных условий – это повод для отмены похода;

избегайте походов в одиночку, а для сопровождения выбирайте опытного гида.

Обязательно регистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Для удобства это можно сделать заранее через онлайн-формы или мобильное приложение "Спасение в горах". Помните, горы не прощают ошибок, а самоуверенность может стоить жизни!

– заявили спасатели.



На Горе Поп Иван снег и мороз / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

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