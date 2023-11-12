На высокогорье Карпат температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза
На горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза. Там ограничена видимость.
На кадрах видно, что на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат лежит снег. Впервые там заснежило еще 8 октября.
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Какая погода в Карпатах
Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что по состоянию на 9 утра 12 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно.
Северный ветер со скоростью 4 – 7 метров в секунду, температура воздуха 6 градусов мороза. Снежные осадки, видимость ограничена,
– рассказали спасатели поста.
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили людей, что зимой перед походом в горы нужно обязательно соблюдать правила безопасности. В частности, туристов призвали:
- иметь соответствующее снаряжение, одежду, обувь, технику, аптечку, запас пищи и воды;
- снаряжение должно быть удобным, легким и функциональным, одежда – защищать от ветра и влаги, обувь – надежной;
- Перед путешествием обязательно проверяйте прогноз погоды. Если ожидается ухудшение погодных условий – это повод для отмены похода;
- избегайте походов в одиночку, а для сопровождения выбирайте опытного гида.
Обязательно регистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Для удобства это можно сделать заранее через онлайн-формы или мобильное приложение "Спасение в горах". Помните, горы не прощают ошибок, а самоуверенность может стоить жизни!
– заявили спасатели.
На Горе Поп Иван снег и мороз / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
Какая погода в Карпатах: смотрите видео
Какой погоды ждать в Украине
- Погода в Украине 12 ноября будет дождевой и с порывами ветра. Именно поэтому в ряде областей объявили желтый, а иногда и оранжевый уровень опасности.
- Данные с карт Укргидрометцентра свидетельствуют, что снег в большинстве областей Украины будет падать уже на следующей неделе. Не будет снижать только на Юге, Буковине и Закарпатье. Однако там будет дождь.
- Синоптики предупредили, что ночью и днем 12 ноября в западных и северных областях будет 2 – 9 градусов тепла. На остальной территории ночью 6 – 11 градусов, днем 10 – 15. Уже 13 – 14 ноября температура снизится на 4 – 6 градусов.