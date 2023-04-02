Об этом сообщили российские СМИ. Во время природного пожара в Забайкалье возник огненный торнадо, передает 24 Канал.
Смотрите также Недалеко от границы с Украиной: в России пылает птицефабрика – дым распространился на сотни метров
Огненный смерч попал на видео
Такое природное явление наблюдали у поселка Рудник Абагайтуй в Забайкальском районе. Тамошним спасателям, вероятно, отобрало язык увиденного. Ведь российские МЧС отмечают, что пресс-служба МЧС не смогла прокомментировать информацию об огненном смерче.
Местные жители сняли торнадо на видео. На кадрах можно увидеть огненный вихрь, перемещаемый по степной местности.
На Забайкалье бушует огненный смерч: смотрите видео
Впоследствии глава Забайкальского района Александр Мочалов подтвердил факт пожара и отметил, что в результате происшествия здания или люди не пострадали.
Стихийные бедствия в России: последние новости
- 1 апреля в 99 километрах северо-восточнее известного российского курортного города Пятигорска. зафиксировали землетрясение. Эпицентр подземных толчков расположен на глубине 15 километров.
- На Востоке России 17 февраля произошло землетрясение. Магнитуда достигла 5,3 балла по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в районе Курильских островов по местному времени в 22:38. Ячейка толчков была на глубине до 166 километров.
- Накануне, 16 февраля, дежурные подземные толчки зафиксировали на Байкале вблизи поселка Большое Голоустное. Магнитуда была почти такая же – 5,9. Перед этим, 15 февраля толчки почувствовали на Камчатском полуострове.