Про це повідомили російські ЗМІ. Під час природної пожежі у Забайкаллі виник вогняний торнадо, передає 24 Канал.

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Вогняний смерч потрапив на відео

Таке природне явище спостерігали біля селища Рудник Абагайтуй у Забайкальському районі. Тамтешнім рятувальникам, ймовірно, відібрало мову від побаченого. Адже російські ЗМІ зазначають, що пресслужба МНС не змогла прокоментувати інформацію про вогняний смерч.

Місцеві мешканці зняли торнадо на відео. На кадрах можна побачити вогняний вихор, що переміщається степовою місцевістю.

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Згодом голова Забайкальського району Олександр Мочалов підтвердив факт пожежі та зазначив, що внаслідок пригоди будівлі чи люди не постраждали.

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