Про це повідомили російські ЗМІ. Під час природної пожежі у Забайкаллі виник вогняний торнадо, передає 24 Канал.
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Вогняний смерч потрапив на відео
Таке природне явище спостерігали біля селища Рудник Абагайтуй у Забайкальському районі. Тамтешнім рятувальникам, ймовірно, відібрало мову від побаченого. Адже російські ЗМІ зазначають, що пресслужба МНС не змогла прокоментувати інформацію про вогняний смерч.
Місцеві мешканці зняли торнадо на відео. На кадрах можна побачити вогняний вихор, що переміщається степовою місцевістю.
На Забайкаллі вирує вогняний смерч: дивіться відео
Згодом голова Забайкальського району Олександр Мочалов підтвердив факт пожежі та зазначив, що внаслідок пригоди будівлі чи люди не постраждали.
Стихійні лиха в Росії: останні новини
- 1 квітня за 99 кілометрів на північний схід від відомого російського курортного міста П'ятигорська зафіксували землетрус. Епіцентр підземних поштовхів був розташований на глибині 15 кілометрів.
- На Сході Росії 17 лютого стався землетрус. Магнітуда досягла 5,3 бала за шкалою Ріхтера. Землетрус стався у районі Курильських островів за місцевим часом о 22:38. Осередок поштовхів був на глибині до 166 кілометрів.
- Напередодні, 16 лютого, чергові підземні поштовхи зафіксували на Байкалі поблизу селища Велике Голоустне. Магнітуда була майже така ж – 5,9. Перед цим, 15 лютого поштовхи відчули на Камчатському півострові.