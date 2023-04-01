Як пишуть російські телеграм-канали, на місці працюють 8 пожежних машин. Пропагандисти також пишуть, що винні у цьому нібито ЗСУ.
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Що відомо про пожежу
У компанії заявили, що загорівся один із корпусів. Станом на 19:00 пожежу локалізували. Робота на підприємстві триває, перевірка встановить причини займання.
Про причини загоряння поки що нічого невідомо, постраждати внаслідок пожежі могли працівники фабрики, але точних даних щодо їхнього перебування на робочих місцях поки що також немає.
У соцмережах додають, що дим від пожежі поширився на сотні метрів.
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Останні пожежі у Росії
Зауважимо, що останнім часом у Росії по декілька разів на добу стаються масштабні пожежі на підприємствах.
- Про чергове займання повідомили російські ЗМІ. У ніч проти 25 березня у підмосковному селищі Шаховське спалахнув склад лакофарбових виробів. Пожежа була настільки сильною, що вогонь було видно з різних частин округу. Зазначають, що склади горіли зсередини.
- Того ж дня займання сталося на великому складі з пластиком в Омську. Як зазначають російські ЗМІ, площа пожежі склала 3,5 тисячі квадратних метрів.
- Днем раніше масштабне полум'я охопило завод "Фрегат", який спеціалізується на виробництві вторинного свинцю. Металургійний завод несподівано спалахнув у місті Воскресенськ.