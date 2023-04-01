Як пишуть російські телеграм-канали, на місці працюють 8 пожежних машин. Пропагандисти також пишуть, що винні у цьому нібито ЗСУ.

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Що відомо про пожежу

У компанії заявили, що загорівся один із корпусів. Станом на 19:00 пожежу локалізували. Робота на підприємстві триває, перевірка встановить причини займання.

Про причини загоряння поки що нічого невідомо, постраждати внаслідок пожежі могли працівники фабрики, але точних даних щодо їхнього перебування на робочих місцях поки що також немає.

У соцмережах додають, що дим від пожежі поширився на сотні метрів.

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Останні пожежі у Росії

Зауважимо, що останнім часом у Росії по декілька разів на добу стаються масштабні пожежі на підприємствах.