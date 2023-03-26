Як зазначають російські ЗМІ, площа пожежі склала 3,5 тисячі квадратних метрів.

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Повідомлення про пожежу за адресою вулиця Доковська, 51 надійшло о 22:04 за московським часом. Рятувальники, які прибули на місце інциденту, виявили, що горить склад із виробництва пластику.

У ліквідації пожежі взяли участь 65 осіб і 16 одиниць спецтехніки. За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Що саме стало причиною займання – наразі невідомо.

Зазначимо, що це вже друга масштабна пожежа в Росії за день. Полум'я охопило трансформаторну будку, яка розташована на будівельному майданчику поблизу ділового комплексу "Імперія" в "Москва-сіті". Що стало причиною пожежі – невідомо.

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Додамо, що 25 березня масштабне полум'я охопило також російський завод "Фрегат", який спеціалізується на виробництві вторинного свинцю. Металургійний завод несподівано спалахнув у місті Воскресенськ. Як зазначають, масштабний вогонь охопив цех акумуляторів на вулиці Кірова. Пожежі надали другий ранг складності. Водночас зазначається, що будівля, у якій розпочалася пожежа, металокаркасна.

За словами очевидців, у районі, де сталася пожежа, було практично неможливо дихати. Через те, що горіла виробнича металокаркасна будівля, їдкий запах поширювався по окрузі.

А ще на день раніше у Ярославлі спалахнула триповерхова адміністративна будівля моторного заводу. Цікаво, що на цьому підприємстві виробляють двигуни для ядерного комплексу.