Про чергове займання повідомили російські ЗМІ. У ніч проти 25 березня у підмосковному селищі Шаховське спалахнув склад лакофарбових виробів, передає 24 Канал.

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Пожежа була настільки сильною, що вогонь було видно з різних частин округу. Зазначають, що склади горіли зсередини.

Жителі повідомляють, що у селищі відчувається сильний запах фарби. Площа пожежі на складі із лакофарбовими виробами становить 300 квадратних метрів.

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На відео, яке опублікували російські рятувальники, видно, що вогняна заграва охопила будівлю. Згодом стало відомо, що горіли побутівка і частково "Газель".

Станом на 4:14 вогонь загасили, постраждалих немає. Внаслідок пожежі обвалилася покрівля будівлі.

Додамо, що вдень 25 березня у Ростовській області раптово пролунав потужний вибух. Місцева влада переконує – нібито жодних надзвичайних подій не трапилося, а причину вибуху встановлюють. Подія трапилася у російському місті з дуже красномовною назвою – Азов.

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