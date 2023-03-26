Об очередном возгорании сообщили российские СМИ. В ночь на 25 марта в подмосковном поселке Шаховское вспыхнул состав лакокрасочных изделий, передает 24 Канал.
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Пожар был настолько сильным, что огонь был виден из разных частей округа. Отмечают, что склады горели изнутри.
Жители сообщают, что в поселке ощущается сильный запах краски. Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями составляет 300 квадратных метров.
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На видео, опубликованном российскими спасателями, видно, что огненное зарево охватило здание. Впоследствии стало известно, что горели бытовка и частично "Газель".
По состоянию на 4.14 огонь потушили, пострадавших нет. В результате пожара обрушилась кровля здания.
Днем 25 марта в Ростовской области внезапно раздался мощный взрыв. Местные власти убеждают – якобы никаких чрезвычайных происшествий не произошло, а причину взрыва устанавливают. Событие произошло в русском городе с очень красноречивым названием – Азов.
Другие пожары в России
- В этот же день масштабное пламя охватило также российский завод "Фрегат", специализирующийся на производстве вторичного свинца. Металлургический завод неожиданно загорелся в городе Воскресенск.
- Как отмечают, масштабный огонь охватил цех аккумуляторов по улице Кирова. Пожар предоставил второй ранг сложности. В то же время отмечается, что здание, в котором начался пожар, металлокаркасное.
- По словам очевидцев, в районе, где произошел пожар, было практически невозможно дышать. Из-за того, что горело производственное металлокаркасное здание, едкий запах распространялся по округе.
- А еще днем ранее в Ярославле вспыхнуло трехэтажное административное здание моторного завода. Примечательно, что на этом предприятии производят двигатели для ядерного комплекса.
- Кроме того, недавно пламя охватило трансформаторную будку, которая расположена на строительной площадке вблизи делового комплекса "Империя" в "Москва-сити". Что стало причиной пожара – неизвестно.