Об очередном возгорании сообщили российские СМИ. В ночь на 25 марта в подмосковном поселке Шаховское вспыхнул состав лакокрасочных изделий, передает 24 Канал.

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Пожар был настолько сильным, что огонь был виден из разных частей округа. Отмечают, что склады горели изнутри.

Жители сообщают, что в поселке ощущается сильный запах краски. Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями составляет 300 квадратных метров.

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На видео, опубликованном российскими спасателями, видно, что огненное зарево охватило здание. Впоследствии стало известно, что горели бытовка и частично "Газель".

По состоянию на 4.14 огонь потушили, пострадавших нет. В результате пожара обрушилась кровля здания.

Днем 25 марта в Ростовской области внезапно раздался мощный взрыв. Местные власти убеждают – якобы никаких чрезвычайных происшествий не произошло, а причину взрыва устанавливают. Событие произошло в русском городе с очень красноречивым названием – Азов.

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