Возможные провокации России на ЗАЭС: Жданов допустил цель врага

Оккупанты готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС. В их планах повлечь за собой катастрофу, в результате которой пострадают российские военные, чтобы потом во всем обвинить Украину.

Реакция Запада на планы россиян довольно спокойная и взвешенная. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Смотрите также Игра в опережение: как разведка могла сорвать масштабную провокацию России на ЗАЭС

Россия хочет сорвать контрнаступление ВСУ

Олег Жданов объяснил, что международное сообщество, не делая громких заявлений, поступает правильно. Запад понимает, что Россия прибегает к очередному шантажу.

Он направлен не против нас, а именно против коллективного Запада: если вы не остановите сейчас украинское контрнаступление, то мы устроим техногенную катастрофу с радиоактивными веществами,

– заметил он.

Бурная реакция Запада, напротив, подыграла бы оккупантам и подтолкнула бы их к совершению задуманного.

"Этот шантаж может еще повториться – они периодически возвращаются к этой теме", – добавил Жданов.

По его мнению, скорее всего, Запад понимает, что Россия не решится на радикальные действия.

Олег Жданов рассказал, почему западные страны бурно не отреагировали на планы россиян: смотрите видео

Провокации России на ЗАЭС: главное